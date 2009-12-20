У Бельгії через сніг не працювали аеропорти

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. В Бельгії через випадіння снігу зранку були закриті всі аеропорти.

Про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ.

Сніг, який почав падати сьогодні зранку призвів також до серйозних проблем на автомобільних дорогах.

Так, через сніг у Валлонії (південно-східна частина Бельгії) було повністю заборонено рух вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонн, яким пропонували зупинитися на стоянках вздовж автотрас.

В бельгійський столиці зранку через сніг та ожеледицю було зупинено рух автобусів – навіть ті автобуси, які змогли виїхати на маршрути, швидко повернулися до депо. Трохи краща ситуація з трамваями, метро працює практично у нормальному режимі. Зараз, коли падіння снігу припинилося, автобуси поступово починають відновлювати роботу.

Цього разу сніг практично не вплинув на рух поїздів, хоча і на залізниці спостерігалися певні затримки, які часом досягали 53 хвилин. Через сніг також припинено рух швидкісних поїздів Eurostar, які поєднують Лондон з Парижем та Брюсселем. Рух було припинено ввечері п’ятниці, 18 грудня, після поломки поїзду в тунелі під Ла-Маншем. Представники “Євротунелю” пояснюють це потраплянням снігу до вентиляційних систем тунелю. Водночас рух автомобільного транспорту в тунелі не пошкоджений.

Синоптики обіцяють, що до кінця дня неділі та в понеділок більше не буде опадів, однак у вівторок, 22 грудня, на півдні країни знову пройде сніг, а в центрі та на заході – дощі.