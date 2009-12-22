До Києва їде міністр закордонних справ Угорщини

Київ. 22 грудня. УНІАН. 22-23 грудня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Угорської Республіки Петер БАЛАЖА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, проводиться акредитація на висвітлення заходів за участю міністрів закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА та П.БАЛАЖА.

Згідно з програмою робочого візиту в Україну міністра закордонних справ Угорщини, 23 грудня о 10:05 відбудуться його переговори з П.ПОРОШЕНКОМ, об 11:05 - церемонія підписання Плану консультацій між МЗС України та МЗС Угорської Республіки на 2010-2011 рр.

На 11:20 заплановано підхід до преси глав МЗС України та Угорщини.

О 14:50 міністри запалять свічки біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр.