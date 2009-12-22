Сербія подала заявку на вступ в ЄС

Київ. 22 грудня. УНІАН. Сербія подала офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AFP.

Заявку на вступ Президент Сербії Борис ТАДІЧ особисто вручив шведському прем`єр-міністрові Йону Фредріку РАЙНФЕЛЬДТУ, головуючому в ЄС в даний час.

Як очікується, Сербія зможе вступити до складу Євросоюзу в 2014-2018 роках після проведення ряду реформ для відповідності вимогам ЄС.

У травні 2004 року Сербія і ЄС підписали угоду про зближення, що стало першим кроком на шляху вступу країни до міжнародної організації. Плани Сербії на входження в ЄС підтримують не всі члени організації: Бельгія і Нідерланди вимагають арешту колишнього воєначальника боснійських сербів Ратко МЛАДІЧА, який, імовірно, переховується в Сербії.

Сербія - не єдина країна, що входила до складу Югославії, яка претендує на членство в Євросоюзі. Так, у 2008 році про свій намір вступити до ЄС заявила Чорногорія, проте заявку було відхилено. У 2005 році офіційним кандидатом на вступ до організації стала Македонія, а єдиною у складі Євросоюзу країною, що утворилася після розпаду Югославії, є Словенія. Також на членство в ЄС претендує Хорватія.

Наприкінці листопада 2009 року Євросоюз скасував візовий режим для громадян Сербії, Чорногорії і Македонії. 19 грудня рішення набуло чинності.