Україна та Польща відклали консультації про пам`ятники загиблим

Варшава. 22 грудня. УНІАН. Україна та Польща відклали консультації щодо відкриття пам’ятників загиблим полякам та українцям під час військових конфліктів часів Другої світової війни на першу половину січня наступного року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в українському посольстві у Варшаві.

Співрозмовник агентства відзначив, що запланований на 18 грудня візит в Україну секретаря Ради охорони пам’яті, боротьби та мучеництва Анджея ПШЕВОЗНІКА, під час якого він мав обговорити з представниками української влади це питання, не відбувся.

Представник посольства пояснив відміну візиту надзвичайно складними погодними умовами в цей день, через які відмінено виліт А.ПШЕВОЗНІКА до Києва.

Співрозмовник УНІАН не став коментувати, чи зможуть український президент Віктор ЮЩЕНКО та польський Лех КАЧИНСЬКИЙ відкрити разом пам’ятники в Україні та Польщі, як планувалося раніше, закликавши дочекатись результатів двосторонніх консультацій у січні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада представники консультаційного комітету Президентів України та Польщі домовилися про спільне одночасне (в той самий день) відкриття главами держав до кінця поточного року пам’ятників загиблим українцям та полякам.

Довідка УНІАН. Президент України В.ЮЩЕНКО планував відкрити пам’ятник у селі Сагринь спільно із польським Президентом під час свого державного візиту до Польщі у вересні цього року. За даними польських ЗМІ, церемонію відмінили через натиски ”кресових” середовищ (об’єднання польських громадяни, які до Другої світової війни проживали на території сучасної західної України), які загрожували пониженням рейтингу Л.КАЧИНСЬКОГО, якого в 2010 році чекає боротьба у чергових президентських виборах.