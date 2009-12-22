Ющенко просить ОБСЄ збільшити кількість спостерігачів

Київ. 22 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Ющенко звернувся до ОБСЄ з проханням збільшити чисельність членів місії організації зі спостереження за президентськими виборами в Україні з метою забезпечення відкритого і прозорого волевиявлення громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на зустрічі з главою Місії ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами в Україні 2010 року послом Гайді ТАЛІАВІНІ.

«Україна зацікавлена в цивілізованому перебігу політичної боротьби та неупереджених оцінках виборчого процесу провідними демократичними інституціями Європи», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що забезпечення демократичного, прозорого і відкритого виборчого процесу є ключовим пріоритетом взаємодії зі спостерігачами від міжнародного співтовариства.

Також під час зустрічі Президент позитивно відзначив роль інститутів ОБСЄ, зокрема Бюро демократичних інститутів і прав людини у забезпеченні відповідності виборчого процесу в Україні міжнародним стандартам.

У ході діалогу значну увагу було приділено питанням належної організації виборчого процесу. При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що Конституційний Суд України визнав неконституційними окремі положення виборчого законодавства. За словами глави держави, найбільшу стурбованість у нього викликають зміни до процедур голосування виборчих комісій, які можуть призвести до зловживань; можливість внесення змін до списку виборців напередодні та в день голосування та інші. 4 листопада Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України», внесений до парламенту главою держави 30 жовтня. На жаль, досі законодавчий орган так і не зміг ухвалити зміни до закону про вибори Президента України, зауважив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави сказав, що наполягає на тому, аби Верховна Рада якнайшвидше привела законодавчі акти щодо виборів Президента України у відповідність з Конституцією України та рішенням КС, враховуючи зауваження, викладені у відповідному спільному висновку БДІПЛ ОБСЄ та Венеціанської Комісії.

Президент також висловив стурбованість станом фінансування підготовки та проведення президентських виборів. Так, за інформацією Центральної виборчої комісії, станом на 18 грудня фактично профінансовано менше 1% від загальної потреби. «Це безпрецедентне ставлення до виборів. За цим, очевидно, стоять зловживання і формування залежностей», – вважає Президент. Він додав, що неодноразово закликав уряд виконати свої обов’язки щодо забезпечення цього фінансування. Президент ще раз звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із закликом терміново і в повному обсязі профінансувати проведення президентських виборів.

*** БДІПЛ ОБСЄ бере участь у спостереженні за виборами в Україні з 1998 року. У ході президентської виборчої кампанії 2004 року БДІПЛ розгорнуло в Україні найбільшу в її практиці міжнародну місію із спостереження чисельністю понад 1300 спостерігачів. Висновки міжнародних спостережних місій БДІПЛ ОБСЄ засвідчили, що парламентські вибори в Україні 2006 року та позачергові парламентські вибори 2007 року в цілому відповідали зобов’язанням нашої держави, взятими в рамках ОБСЄ, РЄ та інших міжнародних організацій.

Очолювана Г.ТАЛІАВІНІ спостережна місія ОБСЄ на президентських виборах 2010 року розпочала свою роботу в Україні 24 листопада 2009 року. Місія має довгостроковий характер і відіграє координуючу роль для спостерігачів від інших європейських інституцій.

З початку грудня в Україні працюють 60 довгострокових спостерігачів ОБСЄ, і ближче до дня виборів до них приєднаються ще 600 спостерігачів.