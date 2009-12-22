Дипломати України в Бельгії поклали квіти до дошки на честь першої місії (фото)

Брюссель. 22 грудня. УНІАН. Українські дипломати в Брюсселі поклали квіти до меморіальної дошки на честь першої дипломатичної місії України в Бельгії та Нідерландах, яка працювала в 1919-1923 роках, з нагоди професійного свята.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, Посол України при Євросоюзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ привітав присутніх дипломатів з професійним святом, відзначивши, що покладання квітів на честь засновників дипломатичних місій незалежної України вже стало доброю традицією на Батьківщині.

"Україська дипломаті - це обличчя нашої держави. Торговельно-економічні та військово-політичні стосунки доповнюють роботу дипломатів і складають систему зовнішніх зносин України зі світом. Її стержень - європейський вибір України", - підкреслив Посол.

Як повідомляв УНІАН, Меморіальна дошка на честь Надзвичайної дипломатичної місії України в Бельгії та Нідерландах 1919-1923 років була відкрита 15 жовтня 2009р. у ході офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Королівства Бельгія.