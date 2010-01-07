Єврокомісія обрала компанії для початку GALILEO

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Єврокомісія визначила компанії, з якими підпише контракти для початку роботи над проектом GALILEO.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

“Із задоволенням я оголошую про надання трьох важливих контрактів для початку проекту GALILEO”, - сказав він.

За словами віце-президента, Єврокомісія, зокрема, вирішила підписати контракт про виробництво 14 супутників з німецькою OHB System AG вартістю 566 млн. євро, контракт на систему послуг з підтримки діяльності GALILEO з італійською ThalesAleniaSpace вартістю 85 млн. євро, а також контракт з французькою Arianespace на запуск 10-ти супутників вартістю 397 млн. євро.

“Таким чином GALILEO зможе надавати перші послуги вже на початку 2014 року”, - сказав А.ТАЙАНІ.

Він зазначив, що підписання контрактів має відбутися за 2 тижні, протягом яких концесіонери матимуть можливість остаточно ознайомитися з деталями контрактів. Контракти від імені Єврокомісії підпише Європейське космічне агентство.

Віце-президент Єврокомісії також повідомив про те, що в цілому на орбіту мають бути виведені 30 супутників для того, щоб система могла надавати якісні послуги.

А.ТАЙАНІ також повідомив, що перші два супутники мають бути виведені на орбіту до кінця цього року, ще два – до кінця 2011 року, а починаючи з 2012 року вони мають запускатися по два кожні три місяці.

Як повідомляв УНІАН, GALILEO – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів. Загалом в рамках створення системи супутникового зв’язку передбачається запустити 30 супутників. На сьогодні на орбіті перебувають лише перші 4 супутники.

В 2008 році Європарламент та Рада ЄС підтримали пропозиції зі створення Європейської системи супутникової навігації GALILEO за бюджетні кошти, збільшивши бюджетні видатки з 1 до 3,4 млрд. євро.