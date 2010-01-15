Депутати країн ЄС та ”Східного партнерства” посилять співпрацю

Брюссель. 15 січня. УНІАН. Керівники комітетів закордонних справ національни парламентів країн-членів ЄС та країн, що братимуть участь в програмі “Східне партнерство” розглянули можливість співпраці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, засідання відбулося 14 січня. Україну на засіданні представляв голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Борис ТАРАСЮК. У засіданні також взяли участь представники парламентів Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови.