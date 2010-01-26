Порошенко поговорив з Послом Британії про спрощення видачі віз

Київ. 26 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО виступає за необхідність продовження консультацій з Великою Британією щодо укладення між нашими країнами угоди про лібералізацію візового режиму на кшталт Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС, про це йшла мова під час зустрічі П.ПОРОШЕНКА з послом Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕРОМ.

П.ПОРОШЕНКО висловив вдячність Великій Британії за постійну підтримку євроінтеграційних прагнень нашої держави і підкреслив, що Україна і надалі залишатиметься стратегічним партнером Сполученого Королівства.

Сторони обговорили порядок денний двостороннього політичного діалогу у 2010 р. і шляхи подальшого розвитку українсько-британської економічної співпраці.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО і Л.ТЕРНЕР приділили увагу Міжнародній конференції з питань врегулювання ситуації в Афганістані (м.Лондон, 28 січня 2010 р.). Міністр закордонних справ України П.ПОРОШЕНКО візьме участь зазначеній конференції у ході робочого візиту до Великої Британії.