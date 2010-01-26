НБУ розпочинає проект в рамках програми ЄС Twinning

Київ. 26 січня. УНІАН. 10 лютого 2010 року відбудеться офіційне відкриття проекту Twinning для Національного банку України «Посилення потенціалу Національного банку України шляхом наближення до стандартів ЄС щодо діяльності центрального банку».

Як повідомляється на офіційному сайті НБУ, проект фінансує Європейська комісія, а його виконавцем є консорціум у складі «Дойче Бундесбанку» (Німеччина) і Національного банку Польщі.

Згідно з повідомленням, проект передбачає посилення інституційних можливостей Нацбанку шляхом надання відповідної експертної допомоги, обміну досвідом і отримання інформації щодо стандартів і кращої практики діяльності центральних банків Німеччини і Польщі як членів Європейської системи центральних банків.

Планується, що в офіційному відкритті проекту візьмуть участь перший заступник голови НБУ – керівник проекту, посол Європейського Союзу в Україні, посли Німеччини, Польщі та Іспанії в Україні, партнери проекту від «Дойче Бундесбанку» і Національного банку Польщі, представники уряду України.