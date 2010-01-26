Польща дала українцям 35 тис. дозволів на малий прикордонний рух

Варшава. 26 січня УНІАН. Польські консульства за перші півроку дії угоди про малий прикордонний рух (МПР) видали громадянам України близько 35 тисяч дозволів, які дозволяють відвідувати Польщу без віз.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора Консульського відділу Міністерства закордонних справ Польщі Влодзімеж ЗДУНОВСЬКИЙ.

За його даними, прикордонники з липня 2009 року по січень поточного року зафіксували 380 тисяч перетинів кордону власниками дозволів в рамках малого прикордонного руху.

При цьому В.ЗДУНОВСЬКИЙ зазначив, що за цей час зафіксовано лише один випадок порушення правил малого прикордонного руху.

„Усі в захваті (від реалізації договору про МПР). Сподіваються, всі договори будуть так виконуватися”, - сказав представник МЗС.

Водночас В.ЗДУНОВСЬКИЙ зауважив, що малий прикордонний рух не приваблює поляків, які також можуть відвідувати Україну без віз.

За його даними, на сьогодні дозвіл на відвідування України в рамках МПР отримало лише двоє поляків.

Як повідомляв УНІАН, договір про малий прикордонний рух між Україною та Польщею, який дозволяє безвізовий перетин кордону для українців та перебування у 30-кілометровій зоні від кордону, набув чинності в липні 2009 року.