В 2009 кількість звернень до Євросуду з прав людини зросла на 15%

Страсбург. 28 січня. УНІАН. В 2009 році кількість звернень до Європейського суду з прав людини зросла на 15% порівняно з 2008 роком - до 57,1 тис.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Президент суду Жан-Поль КОШТА.

За його словами, рік тому було зареєстровано 49,85 тис. нових звернень.

Протягом 2009 року Суд схвалив рішення по 35,46 тис. справ, що на 11% більше, ніж в 2008 році.

Разом з тим, загалом кількість заявок, що перебувають на розгляді в Суді в цілому в 2009 році зросла на 23% порівняно з попереднім роком – з 97,3 до 119,3 тис.

Найбільша кількість заявок, що перебувають на розгляді в Європейському суді з прав людини станом на 31 грудня 2009 року надійшло проти Росії (33,55 тис., або 28,1% від всіх заявок), Туреччини (13,1 тис., або 11,0%), України (10 тис., або 8,4%), Румунії (9,8 тис., або 8,2%) та Італії (7,15 тис., або 6,0%).

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Україна перебувала на четвертому місці за кількістю справ проти неї, що перебували на розгляді в Європейському суді. Тоді кількість справ проти України, що перебували на розгляді, становила 8,25 тис., або 8,5% від усіх справ, що перебували на розгляді в суді.