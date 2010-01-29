В Брюсселі відбудеться семінар на тему: “Нова інтерпретація історії: як думає Кремль, і що це значить для Європи”

В ході семінару, організованому депутатом Європарламенту Крістіною Оюленд (група ліберальних партій, Естонія), візьмуть участь директор Левада-центру Лев Гудков, голови молодіжної освітньої програми центру “Меморіал” Ірина Щербакова, колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов, лідер партії “Яблуко” Сергій Мітрохін, політолог Олександр Рар. Дата події: 3 лютого 2010 року. Час початку: 16:00.

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