Порошенко планує реформи в МЗС

Київ. 2 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО планує провести в МЗС масштабні реформи.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№17 від 2 лютого).

На запитання «Чи плануєте ви проведення масштабних реформ в МЗС?» П.Порошенко відповів: «Безумовно. У першій половині 2010 року буде проведена оптимізація структури, чисельності, рівня представництва за кордоном. Будуть нові критерії оцінки діяльності диппредставництва».

За словами міністра, також плануються скорочення – і в центральному апараті МЗС, і в зарубіжних диппредставництвах.

«При цьому ефективність дипустанов в цілому не буде втрачена і, можливо, навіть збільшиться», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.