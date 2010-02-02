Порошенко планує реформи в МЗС
13:24, 02 лютого 2010Новини ЄС
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І скорочення співробітників
Київ. 2 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО планує провести в МЗС масштабні реформи.
Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№17 від 2 лютого).
На запитання «Чи плануєте ви проведення масштабних реформ в МЗС?» П.Порошенко відповів: «Безумовно. У першій половині 2010 року буде проведена оптимізація структури, чисельності, рівня представництва за кордоном. Будуть нові критерії оцінки діяльності диппредставництва».
За словами міністра, також плануються скорочення – і в центральному апараті МЗС, і в зарубіжних диппредставництвах.
«При цьому ефективність дипустанов в цілому не буде втрачена і, можливо, навіть збільшиться», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.
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