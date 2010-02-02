Заступник міністра внутрішніх справ Польщі отримав нагороду України

Варшава. 2 лютого. УНІАН. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Томаш СЄМОНЯК отримав орден „За заслуги” третього ступеня, яким його нагородив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія вручення ордена відбулась сьогодні у Варшаві у Посольстві України в Польщі. Нагороду від імені Президента України вручив Т.СЄМОНЯКУ посол Олександр МОЦИК.

Він відзначив велику роль віце-міністра у розвитку добрих відносин між Україною та Польщею, окремо наголосивши на його сприянні у питанні передачі українській громаді будівлі „Українського дому” в Перемишлі.

О.МОЦИК зауважив, що Т.СЄМОНЯК „не словом, а ділом” сприяв становленню добросусідських відносин між державами.

У свою чергу, Т.СЄМОНЯК заявив, що для нього велика честь отримати державну нагороду України, зауваживши, що передача Українського дому – це не його особиста заслуга, а низки працівників МВС, місцевих органів влади, Посольства України та громадських організацій.

Він зазначив, що саме ефективна співпраця усіх сторін дозволила восени минулого року вирішити питання передачі „Українського дому” в Перемишлі місцевій громаді українців.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Варшаві державними нагородами України нагороджено низку польських високопосадовців, серед яких міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ та глава Ради національної безпеки Олександр ЩИГЛО.

Минулого місяця державною нагородою України також був нагороджений польський лікар Хенрик СКАРЖИНСЬКИЙ.