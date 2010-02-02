Одеська міськрада та EUBAM домовилися про співробітництво

Одеса. 2 січня. УНІАН. Спільну заяву про співпрацю у сфері просування європейських цінностей підписали сьогодні керівник Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції і зв`язків з одеською діаспорою Одеської міськради Олег ДОЛЖЕНКОВ і в.о. глави Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові і Україні (EUBAM) Удо БУРКХОЛДЕР.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи у штаб-квартирі Місії ЄС в Одесі, У.БУРКХОЛДЕР зазначив, що «співробітники Місії раді співпрацювати з міською радою в просуванні цих цінностей», і нагадав, що «вже не перший рік Місія співпрацює з університетами і школами Одеси і Кишинева».

У свою чергу, О.ДОЛЖЕНКОВ констатував, що Місія ЄС «стала не тільки важливим чинником зміцнення стабільності і підвищення транспарентності на українсько-молдавському кордоні, але й значною мірою сприяє ближчому знайомству одеситів з життям країн Європейського Союзу, з культурою об`єднаної Європи і її цивілізаційними цінностями»,

Він також додав: «Сторони домовилися про регулярні зустрічі експертів з учнями місцевих учбових закладів, а представники міських громадських організацій і учні Одеси відвідуватимуть штаб-квартиру і польові офіси Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові і Україні. Намічена також спільна підготовка святкування в Одесі Дня Європи».