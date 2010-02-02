Греція здивувала Єврокомісію своїм бюджетним дефіцитом

Баррозу заявляє, що Єврокомісія була здивована значним бюджетним дефіцитом Греції

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ заявляє, що Єврокомісія була здивована значним бюджетним дефіцитом Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Надзвичайно високий дефіцит уряду Греції в 2009 році став несподіванкою для нас всіх. Такий дефіцит є результатом одночасно зменшення бюджетних надходжень та неправильних статистичних даних”, - сказав Президент Єврокомісії.

Разом з тим Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в середині січня уряд Греції подав програму скорочення бюджетного дефіциту, яка передбачає зменшення його до рівня, нижчого, ніж 3% ВВП країни до 2012 року. При цьому, за словами Президента Єврокомісії, Греція пообіцяла виконати цей амбіційний план.

“Ми віримо, що це буде зроблено... Розуміючи це, Єврокомісія рекомендуватиме Раді ЄС наступної середи підтримати програму Греції. Комісія моніторитиме виконання програми шляхом дуже інтенсивного нагляду за бюджетними процесами в Греції”, - наголосив Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року бюджетний дефіцит Греції сягнув 12,7% ВВП. Згідно з вимогами європейського законодавства до країн єврозони, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП.