Європарламент може не підтримати SWIFT-угоду з США

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Європарламент може не дати згоди на Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян та їх банківські операції.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі групи ліберальних партій Європарламенту.

“Рада ЄС не надала парламенту доступу до всієї важливої інформації та документації, пов’язаної з Тимчасовою угодою з США, а також не відповіла на наш запит щодо підготовки мандату на переговори про постійну угоду. Крім того, є кілька серйозних юридичних зауважень до Тимчасової угоди, зокрема, щодо порушення базових принципів необхідності та пропорційності, а також щодо браку паритетності, все це робить неможливим нашу згоду”, - цитуються в повідомленні слова доповідача з цього питання Жанін ЕННІС-ПЛАССКЕРТ (Нідерланди).

Комітет з питань громадянських свобод Європарламенту планує розглянути проект доповіді щодо Тимчасової угоди з США на засіданні 4 лютого. На голосування до сесійної зали Європарламенту цей документ планується винести наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-мі місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму.

Документ мав набрати чинності 1 лютого цього року. Відповідно до попередньої, Ніццької угоди ЄС, узгодження Європарламенту для набуття чинності такої угоди було непотрібно. Однак Тимчасова угода з США була підписана в останній день дії Ніццької угоди (з 1 грудня 2009 року ЄС живе згідно з Лісабонською угодою). 25 січня Європарламент отримав текст Тимчасової угоди на погодження.