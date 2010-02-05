В Раді Європи не бачать потреби в нових угодах про права мігрантів

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ не бачить потреби у нових міжнародних документах для забезпечення прав мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 4 лютого журналістам, представляючи документ: “Криміналізація міграції в Європі: аспект прав людини”.

“Чи потрібні додаткові документи? Чесно кажучи, я відчуваю, що якщо ми зможемо імплементувати навіть те, що в нас вже є, це був би величезний крок вперед”, - сказав комісар.

За словами Т.ХАММАРБЕРГА, ще в 1990 році Генеральна Асамблея ООН схвалила Конвенцію про захист робітників-мігрантів та їх родин, але вона не ратифікована навіть ключовими країнами-членами Ради Європи.

“Текст схвалений у 1990. Це було 20 років тому. Тобто ми не просимо нічого нового, а говоримо лише про те, про що уряди вже домилися”, - сказав комісар Ради Європи з прав людини.