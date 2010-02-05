Президент ЄНП закликав українців підтримати демократичного Президента

Київ. 5 лютого. УНІАН. Президент Європейської Народної Партії Вільфред МАРТЕНС закликав українців під час голосування у другому турі виборів Президента України 7 лютого підтримати кандидата, “який захищає демократію в Україні”.

Про це йдеться у переданому прес-службою ЄНП УНІАН коментарі В.МАРТЕНСА.

“Я дуже стурбований змінами, внесеними до закону про вибори за кілька днів напередодні президентських виборів. Ці зміни збільшують ймовірність фальсифікацій під час другого туру”, - зазначив він.

В.МАРТЕНС висловив здивування, що Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав закон, внесений політичною силою, яка намагалась сфальсифікувати вибори глави Української держави у 2004 році.

“Саме тому я вітаю зусилля, яких докладає прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО для захисту демократичних виборів в Україні”, - зауважив В.МАРТЕНС.

Він закликав українців зробити свій вибір у неділю, 7 лютого, та підтримати кандидата у президенти, “який захищає демократію в Україні”.