Баррозу розповів про негативні наслідки кризи для ЄС

Київ. 11 лютого. УНІАН. Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ назвав негативні наслідки глобальної фінансово-економічної кризи для Євросоюзу.

”Якщо до кризи Європейський Союз прогресував у правильному напрямку, то криза знищила багато з досягнень”, - йдеться в посланні Ж.БАРРОЗУ учасниками саміту ЄС, що проходить в Брюсселі, який присвячений вирішенню соціально-економічних проблем в умовах глобальної кризової ситуації. Про це повідомляє РІА «Новости».

Згідно з даними Ж.БАРРОЗУ, які наводить прес-служба Єврокомісії, в 2009 році сумарний ВВП ЄС у перерахунку на душу населення знизився на 4%, а промислове виробництво впало на 15% - до рівня 1999 року.

З грудня 2008 року число безробітних у ЄС зросло більш ніж на 7 мільйонів чоловік - до 23 мільйонів. При цьому рівень безробіття досяг 10% - найвищого показника з початку 1990-х років минулого століття.

Дефіцит бюджету в середньому по ЄС становить близько 7% ВВП, а рівень заборгованості за два роки зріс на 20%.

”Криза частково ампутувала потенціал зростання Європейського Союзу”, - йдеться в посланні Ж.БАРРОЗУ. Він зазначає, що початок виходу в наступні роки на пенсію так званого покоління baby-boom приведе до скорочення робочої сили в ЄС, що може ще більше знизити показники економічного зростання.

Разом з тим, пише голова Єврокомісії, роль країн з економікою, що швидко зростає, підвищуватиметься, що в свою чергу загострить конкуренцію на міжнародній арені.

”В цілому наслідки кризи зробили ще складнішим подолання викликів, які вже мали місце раніше, - глобалізація, старіння населення, повільні темпи виробництва і кліматичні зміни”, - йдеться в посланні Ж.БАРРОЗУ.