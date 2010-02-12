Морську ділянку ”Північного потоку” почнуть будувати у квітні

Москва. 12 лютого. УНІАН. Будівництво морської ділянки «Північного потоку» розпочнеться в квітні 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це глава російського уряду Володимир ПУТІН сказав напередодні пізно ввечері під час зустрічі з головою правління нідерландської компанії «Газюні» Марселем КРАМЕРОМ.

«У квітні розпочинаються роботи на морській ділянці прокладання газопроводу. І вже через рік - у травні 2011 року - робота має бути повністю завершена і на морській ділянці, і на наземній частині в Німеччині, і в Російській Федерації. І вже у вересні має піти газ», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив що, влітку наступного року планується здійснити пробне закачування газу в систему.

У свою чергу, М.КРАМЕР підкреслив, що його компанія задоволена приєднанням до цього важливого проекту.

«Я зазначив, що в Гельсінкі Ви ще раз підкреслили важливість забезпечення постачань енергоресурсів, зокрема газу, в європейські країни для того, щоб не тільки створити безпеку постачань, а й так само екологічну безпеку. Ми підтримуємо цей підхід, і що дуже важливо, ми маємо вжити практичні заходи для забезпечення міжнародної співпраці як на рівні компаній, так і на державному рівні для того, щоб сприяти досягненню цієї мети», - сказав М.КРАМЕР.

Він також підкреслив, що «Північний потік» є дуже важливим кроком у зв`язку з цим, і він не повинен бути єдиним, щоб забезпечити інтереси як постачальників, так і клієнтів, споживачів енергоресурсів.

«Ми знаходимося під великим враженням від тих кроків, які Ви здійснюєте для розвитку цього процесу, зокрема розробка «Південного потоку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого місцева влада Південної Фінляндії дала останній дозвіл на будівництво газопроводу ”Північний потік” у винятковій економічній зоні країни в Балтійському морі.

Раніше ”Північний потік” дістав схвалення від властей Данії, Швеції, Росії і Німеччини.

Проект ”Північний потік” передбачає прокладання газопроводу завдовжки 1200 кілометрів по дну Балтійського моря від російського Виборга до німецького Грайфсвальда. За попередніми розрахунками, будівництво газопроводу обійдеться в 7,4 мільярда доларів.

У листопаді 2009 року, коли ще не були одержані всі необхідні дозволи, повідомлялося, що будівництво газопроводу може розпочатися 1 квітня 2010 року. Нова дата початку робіт поки що не уточнюється.

”Північний потік” розрахований на прокачування 55 мільярдів кубометрів газу за рік. Для будівництва газопроводу створена компанія Nord Stream, 51% акцій якої контролює ”Газпром”. Німецькі Wintershall і E.ON Ruhrgas володіють по 20% акцій проекту, а голландська Gasunie – 9%.