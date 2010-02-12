У Брюсселі відбудеться засідання Ради сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри країн-членів ЄС планують, зокрема, обмінятися думками щодо майбутнього Спільної сільськогосподарської політики, питання покращення інформування споживачів щодо здоров’я тварин, а також розглянути запит Італії на дозвіл надати державну допомогу для придбання сільськогосподарських земель з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2013 року.

Дата події: 22 лютого 2010 року. Час початку: 11:00.