Лівія припинила видачу віз громадянам Шенгенської зони

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Лівія припинила видавати візи громадянам країн-членів Шенгенської зони та заборонила в’їзд.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, цю інформацію, оприлюднену сьогодні рядом європейських ЗМІ, підтвердила прес-служба Єврокомісії.

У повідомленні для преси комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесіліа МАЛЬМСТРЬОМ висловила жаль з приводу рішення Лівії.

“Європейська комісія висловлює жаль з приводу одностороннього та непропорційного рішення влади Лівії припинити видачу віз громадянам країн-членів Шенгенської угоди. Комісія також висловлює жаль з приводу того, що тим, хто отримав легально візи до обмежувальних заходів, було відмовлено у в’їзді до країни”, - цитуються у повідомленні слова комісара.

У повідомленні також зазначається, що до кінця тижня Єврокомісія, країни-члени ЄС та країни-члени Шенгенської угоди в рамках засідання візової групи обговорять відповідну реакцію на таке рішення Лівії.

Офіційні причини рішення Лівії невідомі. Разом з тим, за даними деяких європейських ЗМІ, Лівія схвалила таке рішення після того, як Швейцарія оприлюднила перелік зі 180-ти “небажаних” в цій країні лівійців, серед яких було і прізвище керівника Лівійської революції Муамара КАДДАФІ, членів його родини, представників парламенту, уряду, спецслужб.