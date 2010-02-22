ЄС звертає увагу України на необхідність реформ

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Головний дипломат ЄС Кетрін ЕШТОН звертає увагу України на необхідність реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона повідомила на прес-конференції по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Перед Україною стоїть багато викликів”, - сказала К.ЕШТОН.

Вона, зокрема, зазначила, що, передусім Україна мала б поновити співпрацю з МВФ для виходу з економічної кризи, а також, - продемонструвати політичну стабільність. Крім того, К.ЕШТОН звернула увагу на необхідність здійснення конституційної реформи в Україні для забезпечення політичної стабільності на майбутнє.

“Ми готові і надалі надавати нашу підтримку”, - наголосила К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили ситуацію в Україні після президентських виборів.