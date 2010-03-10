Україна задоволена черговим раундом переговорів з ЄС про ЗВТ

Київ. 10 березня. УНІАН. Під час десятого раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, який відбувся в Брюсселі 1-5 березня, були досягнуті позитивні результати.

Таку оцінку переговорам дав міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

«За результатами раунду відзначено позитивну динаміку переговорів. Зокрема, завершено узгодження розділу «Транспарентність», а переговори щодо адміністративної співпраці в митній сфері наблизилися до завершальної стадії», – повідомив Б.ДАНИЛИШИН.

Українська сторона, за словами міністра економіки, чітко усвідомлює, що темпи відкриття і лібералізації ринків України мають відповідати темпам адаптації вітчизняних суб`єктів господарювання до нового рівня конкуренції в рамках зони вільної торгівлі.

«Інтеграція нашої держави в економічний простір Європейського Союзу має стати важливим чинником, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності як в окремих галузях, так і в економіці країни в цілому», – зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Під час переговорів ухвалено рішення черговий, 11-й раунд провести в Києві 25-28 травня 2010 року.

Під час 10-го раунду переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом обговорювалися такі питання: підготовка тарифної пропозиції; адміністративна співпраця в митній сфері; торгівля послугами; захист прав інтелектуальної власності; захист географічних позначень; стійкий розвиток і торгівля; торгові аспекти енергетичної співпраці; транспарентність; врегулювання спорів тощо.