Україна не збирається міняти кордон з Румунією по Дунаю

Київ. 14 квітня. УНІАН. Україна не має наміру змінювати лінію кордону з Румунією по річці Дунай.

Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, у ситуації навколо острова Майкан на Дунаї українська сторона виходить із принципів непорушності існуючого кордону, закріплених договором між Україною та Румунією в 2003 році.

“Будь-яка одностороння зміна лінії держкордону на будь-якій його ділянці є неприйнятною для України”, - сказав він.

О.ВОЛОШИН зазначив, що Київ готовий вести переговори з румунською стороною щодо впливу природних факторів на конфігурацію дельти Дунаю.

За його словами, будь-які питання, які виникають або через природні зміни, або за інших причин на річці Дунай, мають узгоджуватися на двосторонньому рівні. Він повідомив, що Україна та Румунія зможуть обговорити це питання на консультаціях між заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ та держсекретарем МЗС Румунії Богданом МАЗУРУ, запланованих на 27 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Румунія претендує на український острів на річці Дунай. Про це пише газета “Сегодня” (№81) з посиланням на народного депутата Геннадія ЗАДИРКА (фракція БЮТ).

За інформацією парламентарія, територіальні претензії Румунії стосуються невеликого (1500 х 800 м) незаселеного острова Майкан на Дунаї (по якому проходить кордон) між містами Килія і Вилкове.

За міжнародним правом, якщо кордон між країнами проходить річкою, то він проходить по фарватеру, якщо сторони не домовилися інакше. Але фарватер, що проходив між великим островом Бабин (Румунія) та українським островом Майкан, обмілів, замулився, і тепер судна ходять між Майканом та українським берегом, зазначив Г.ЗАДИРКО, додавши, що на цій підставі рік тому румуни вперше заявили про перенесення кордону, після чого Майкан став би румунським.