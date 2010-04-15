В Польщі обмежать рух вантажівок через поховання жертв авіакатастрофи

Київ, 15 квітня. УНІАН. Польща запроваджує обмеження на пересування вантажних автомобілів у зв`язку з похоронами загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Білорусі із посиланням на відповідне розпорядження Міністерства інфраструктури Республіки Польща.

Зокрема, на території Польщі запроваджується заборона на пересування автомобілів і автопоїздів із дозволеною масою більше 12 тонн, за винятком автобусів, із 18.00 по варшавському часу п`ятниці, 16 квітня, до 6.00 понеділка, 19 квітня 2010 року.

Виняток також становлять: спецтранспорт, транспорт, що перевозить тварин, ліки і медпрепарати, пошту, вантажі, що швидко псуються, і вантажі, необхідні для підтримки безперервного виробництва.

”За інформацією польської сторони, така заборона введена з метою забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху у зв`язку із прогнозованим посиленням інтенсивності дорожнього руху під час проведення траурно-похоронних заходів”, - повідомили у МЗС Білорусі.