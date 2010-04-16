20 тис. пасажирів не зможуть скористатися літаками через закриття польотів в Бельгії

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Близько 20 тис. пасажирів не зможуть здійснити свої авіапопдорожі через закриття повітряного простору Бельгії.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ з посиланням на дані аеропорту Брюсселя.

“Ми заявили, що це (закриття простору – УНІАН) триватиме щонайменше 24 години, однак, звичайно, залежно від швидкості вітру, якщо хмара піде до інших регіонів і Бельгія залишиться без вулканічного пилу, польоти можуть відновитися швидше”, - заявив телеканалу RTL держсекретар Бельгії з питань мобільності Етьєн ШУПП.

Водночас, за його словами, час закриття повітряного простору може бути продовжений, якщо вулканічний пил залишатиметься у повітрі Бельгії.

На сьогодні всі аеропорти Бельгії закриті, відновлення повітряного сполучення очікуються о 18-00 за місцевим часом.

Бельгійські ЗМІ повідомляють також про те, що у зв’язку із закриттям повітряного простору мало пасажирів приїжджали до аеропортів. Разом з тим, близько 200 пасажирів провели останню ніч в транзитній зоні аеропорту Брюсселю, оскільки не мали віз на в’їзд до Бельгії. Менше 50-ти пасажирів, польоти яких були скасовані, провели ніч в аеропорту Шарлєруа, де похідні ліжка були надані в їх розпорядження місцевим Червоним Хрестом.

На сьогодні також закриті повітряні простори Ірландії, Великобританії, Данії, Швеції, Нідерландів. Частково закрито авіаційне сполучення у Франції, Німеччині та Польщі.

За даними Європейської організації з авіаційної безпеки, загалом кількість скасованих польотів може сягнути 21 тисячі.

Як повідомляв УНІАН, закриття авіаційного простору Європи викликано активізацією вулкану Ейяфьялдаекюдль в Ісландії.