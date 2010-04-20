МЗС доручив дипустановам опікуватися українцями, що постраждали від закриття авіаруху

Київ. 20 квітня, УНІАН. МЗС України доручило закордонним дипломатичним установам терміново провести необхідну роботу для забезпечення позитивного вирішення в інтересах українських громадян питання щодо пом’якшення візових вимог у зв’язку із закриттям повітряного простору в окремих країнах – членах ЄС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

У відомстві нагадали про прийняте Європейською Комісією рішення рекомендувати державам - членам ЄС пом’якшити візові вимоги до іноземних громадян, які не можуть здійснити заплановану поїздку транзитом або вчасно залишити територію Євросоюзу у зв’язку з виверженням вулкану в Ісландії.

Водночас українське МЗС наголошує, що таке рішення Європейської Комісії має рекомендаційний характер і кожна країна Шенгенського простору має право розглянути рекомендації і ухвалити відповідне рішення самостійно.

Відповідно до згаданої рекомендації, власникам короткострокових шенгенських віз із терміном дії до 15 квітня цього року, надається можливість перебувати на території Шенгенського простору до відновлення авіаційного сполучення без потреби продовжувати візу. Паспорт таких громадян має проштамповуватися при виїзді, при цьому громадяни не мають розглядатися як такі, що порушили термін перебування.

Крім того, Єврокомісія рекомендує оформлення віз на зовнішніх кордонах ЄС, відповідно до ст.35 Візового Кодексу і на підставі Роз’яснення щодо обробки візових анкет та змін виданих віз, особам, які не мали наміру перетинати територію країн - членів ЄС, але були змушені це зробити, а саме: тим особам, які не можуть повернутися до країни проживання літаком і бажають скористатися для цього наземним транспортом; особам, які планували здійснити транзитну подорож через транзитні зони аеропортів Шенгенського простору, але змушені залишити аеропорт і шукати собі житло на період до відкриття повітряного простору.

Оскільки громадяни третіх країн не мали жодного наміру в’їжджати на територію країн-членів, але були змушені це зробити через форс-мажорні обставини, Єврокомісія рекомендує відступити від окремих положень шенгенського законодавства (зокрема, скасувати плату за візу та не наполягати на тому, щоб заявник мав медичне страхування).