Сьогодні в Європі здійснять половину авіарейсів від нормального графіку

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Євроконтроль – Європейська організація з безпеки польотів - очікує, що сьогодні в Європі буде здійснено майже половина від усіх традиційних авіарейсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це міститься на офіційному веб-сайті організації.

Згідно з повідомленням, Євроконтроль очікує, що сьогодні в Європі буде здійснено близько 14 тис. авіарейсів зі звичайних 28 тис.

За інформацією організації, сьогодні організації авіаційного контролю не надаватимуть, або надаватимуть із значними обмеженнями послуги для цивільної авіації в нижніх прошарках атмосфери в таких країнах, як Данія, Естонія, Фінляндія, північ Франції, північ Італії, Латвія, Словенія, Словаччина, Україна та Великобританія.

При цьому, за даними Євроконтролю, на висоті вище 6100 метрів небо чисте від вулканічного попелу на всій території Європи.

Разом з тим, за інформацією організації, рейси, що здійснюватимуться сьогодні, охоплять такі країни, як Австрія, країни Західних Балкан, Бельгія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Угорщина, Португалія, частини Італії та Франції, Греція, Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Румунія, північна Швеція, Швейцарія та Туреччина.

У свою чергу прес-секретар Державіаадміністрації України Ганна СЛОБОДЯНЮК заявила в розмові з кореспондентом УНІАН, що їй невідомо, яким чином Україна потрапила до переліку країн, в яких заборонені, або значно обмежені польоти літаків цивільної авіації.

“До ранку у нас всі літають без обмежень. Деякі рейси були скасовані, але за рахунок того, що ряд аеропортів в Європі не працює. Метеорологи наші працюють постійно, відстежують ситуацію. Якщо буде якась небезпека, безперечно, відповідні заходи будуть вжиті”, - сказала вона.

Прес-секретар Державіаадміністрації України також нагадала, що 19 квітня відбулася телефонна конференція, організована Євроконтролем, в результаті якого було, зокрема, схвалено рішення про те, що авіакомпанії зможуть самостійно приймати рішення щодо здійснення польотів, беручи відповідальність за такі рішення на себе. При цьому, авіакомпанії мають після кожного польоту проводити огляд літаків і, у випадку виявлення слідів значного впливу вулканічного попелу на мотори, повідомляти про це Євроконотроль, який у свою чергу, може закривати ті чи інші коридори, після проведення тестових польотів.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Європейські чиновники після засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС 19 квітня пообіцяли поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні.