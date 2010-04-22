Бойко в травні поїде до Брюсселя

Київ. 22 квітня. УНІАН. Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО в травні здійснить візит до Брюсселя для обговорення питань співпраці в галузі енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з Комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

“Досягнута домовленість, що на початку травня з візитом в Брюссель відбуде міністр палива та енергетики БОЙКО для дискусії з усього комплексу співпраці з ЄС в цьому секторі”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.