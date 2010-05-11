В МінАП кажуть, що не експортували диоксинової кукурудзи до Німеччини

Київ. 11 травня. УНІАН. Україна, не очікуючи на офіційні звинувачення з боку Німеччини, має намір розпочати розслідування скандалу, пов`язаного із заявою Німеччини про те, що українська кукурудза, експортована до ЄС, містила діоксин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу журналістам міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що на сьогодні Україна не одержала офіційного звернення від німецької сторони. «Окрім заяв, які були у засобах масової інформації, ще нічого немає, і ми першими ініціюватимемо проведення розслідування», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, сьогодні уряд вже провів засідання з цього питання. «Ми робитимемо всі кроки, щоб це звинувачення, яке було у ЗМІ, ми зняли», - сказав міністр.

Він так прокоментував звинувачення німецької сторони: «Це пошук винних у тому, за що не хотілося брати вину на себе».

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що в 2009 році Україна не експортувала кукурудзу до Німеччини, а до Нідерландів бути експортовано 52 тис. тонн кукурудзи. На думку міністра, це незначний обсяг.

«Ми проведемо розслідування, тому що це (звинувачення) вплине на імідж нашої країни», - сказав міністр, додавши, що Україна щодо ринку кукурудзи виходить на провідні місця у світі і обстоюватиме свої позиції.

При цьому він відзначив, що Німеччина минулого року використовувала і випробовувала нові кормові добавки: «Я думаю, хай вони шукають винних у тому напрямі».

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що сьогодні виявити, чи був діоксин в українській кукурудзі, легко, тому що залишки завжди є, і на території України ще є залишки тих партій, які були експортовані. «Я думаю, що ця проблематика буде знята найближчим часом», - сказав міністр.

Нагадаємо, що, за повідомленням “Німецької хвилі”, напередодні у мережі німецьких супермаркетів Rewe і Lidl вилучили з продажу мільйони яєць з маркіруванням “біо”, які можуть містити діоксин. Проби хімічного складу кормів, проведені фахівцями Відомства захисту прав споживачів і контролю над якістю продовольства, виявили сліди діоксину тільки в одній партії кормів, яка ще взимку через Нідерланди надійшла до Німеччини з України.

За даними німецького Відомства з питань захисту прав споживачів, зерно кукурудзи українського походження поставлялося до господарств щонайменше дев`яти німецьких земель.