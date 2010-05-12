Представники України та ЄС поговорили про угоду про асоціацію

Київ. 12 травня. УНІАН. У Києїв 11 травня відбулося пленарне засідання в рамках чергового - п’ятнадцятого - раунду переговорів між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході пленарного засідання сторони продовжили обговорення неузгоджених положень розділів Угоди стосовно преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи і безпеки, а також загальних та прикінцевих положень.

Сторони обмінялися також думками щодо горизонтальних питань „Моніторинг” та „Урегулювання спорів” проекту розділу „Загальні та прикінцеві положення”.

Делегацію України на зазначених переговорах очолював заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, делегацію ЄС – заступник генерального директора Генерального директорату „Зовнішні відносини” Європейської Комісії Юг МІНГАРЕЛЛІ.

Домовлено, що наступне пленарне засідання в рамках XVI раунду переговорів відбудеться впродовж другої половині липня у Брюсселі.