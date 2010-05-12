Єврокомісія чекає консолідації влади та опозиції для євроінтеграції України

Київ. 12 травня. УНІАН. В Європейській комісії сподіваються, що в Україні влада і опозиція діятимуть консолідовано у питаннях європейської інтеграції держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми отримали запевнення на найвищому рівні від нинішньої опозиції, що вона підтримуватиме процес європейської інтеграції відповідно до зобов’язань України», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА з огляду на загострення на сучасному етапі внутрішньополітичної ситуації в державі.

Зокрема, як уточнив Ж.ТЕЙШЕЙРА, це стосується консолідованого голосування у ВР коаліцією і опозицією законопроектів, які спрямовані на інтеграцію України до Євросоюзу.

«На нашу думку, це створює належні умови в Україні, коли процес європейської інтеграції отримує парламентську підтримку в рамках практичного виконання українською стороною своїх зобов’язань», - заявив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він також наголосив, що процес європейської інтеграції України повинен реалізовуватися і забезпечуватися не лише Президентом і урядом, але також усіма політичними силами, які є прихильниками цього процесу не залежно від того, чи знаходяться при владі, чи в опозиції.