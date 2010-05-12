Глава МЗС Польщі запросив Грищенка на Форум

Варшава. 12 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ запросив главу українського зовнішньополітичного відомства Костянтина ГРИЩЕНКА взяти участь у форумі Community of Democracies, що відбудеться 2-4 липня у Кракові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Республіки Польща.

У цьогорічному форумі, що вперше відбувся у 2000 році, візьме участь більш як 100 міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть питання розвитку демократії та громадянського суспільства у світі. Серед запрошених на форум – державний секретар США Гіларі КЛІНТОН та міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. У заході також візьмуть участь політики, підприємці, експерти та представники неурядових організацій.

Представник МЗС не уточнив, чи підтвердив К.ГРИЩЕНКО свою участь у форумі.

Довідка УНІАН. Community of Democracies - міжурядова коаліція демократичних держав, яка має на меті сприяти розвитку демократичних інституцій в світі.

Створення коаліції ініціювали колишній глава МЗС Польщі Броніслав ГЕРЕМЕК та екс держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ.