Глава МЗС Польщі запросив Грищенка на Форум
Більше 100 міністрів світу говоритимуть про розвиток демократії
Варшава. 12 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ запросив главу українського зовнішньополітичного відомства Костянтина ГРИЩЕНКА взяти участь у форумі Community of Democracies, що відбудеться 2-4 липня у Кракові.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Республіки Польща.
У цьогорічному форумі, що вперше відбувся у 2000 році, візьме участь більш як 100 міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть питання розвитку демократії та громадянського суспільства у світі. Серед запрошених на форум – державний секретар США Гіларі КЛІНТОН та міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. У заході також візьмуть участь політики, підприємці, експерти та представники неурядових організацій.
Представник МЗС не уточнив, чи підтвердив К.ГРИЩЕНКО свою участь у форумі.
Довідка УНІАН. Community of Democracies - міжурядова коаліція демократичних держав, яка має на меті сприяти розвитку демократичних інституцій в світі.
Створення коаліції ініціювали колишній глава МЗС Польщі Броніслав ГЕРЕМЕК та екс держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ.