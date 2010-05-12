МЗС називає успішним останній раунд переговорів з ЄС

Київ. 12 травня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України вважають успішним останній раунд переговорів між Україною та ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

«Я вважаю, що це був дуже успішний раунд… Ми можемо вважати, що основний розділ, який стосується політичного діалогу, юстиції та внутрішніх справ, а також співпраці в економічній сфері, значною мірою є завершеним», - сказав він.

За словами П.КЛІМКІНА, вперше було детально обговорено механізм моніторингу зобов’язань сторін. Він відзначив, що цей механізм стосується зобов’язань, які сторони беруть у сфері системної адаптації законодавства, оскільки це є одним з головним елементів майбутньої угоди.

П.КЛІМКІН висловив сподівання, що Україна та ЄС завершать переговори щодо укладення цієї угоди у найближчій перспективі. Водночас він додав, що «як учасник переговорів я не можу встановити конкретний термін і сказати, коли угода буде формально завершена».

У свою чергу голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА зазначив, що ЄС активно підтримує і робить все можливе, щоб прискорити переговорний процес щодо Угоди про асоціацію.

«Ми сподіваємось, що ці переговори будуть завершені настільки швидко, наскільки це можливо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня у Києві відбулося пленарне засідання в рамках чергового - п’ятнадцятого - раунду переговорів між Україною та ЄС стосовно укладення Угоди про асоціацію.

За даними МЗС, сторони продовжили обговорення неузгоджених положень розділів Угоди стосовно преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи і безпеки, а також загальних та прикінцевих положень.

Домовлено, що наступне пленарне засідання в рамках XVI раунду переговорів відбудеться впродовж другої половині липня у Брюсселі.