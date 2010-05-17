НАТО планує зберегти ”відкриті двері” для України та Грузії

Брюссель. 17 травня. УНІАН. НАТО у своїй новій концепції планує зберегти «відкриті двері» до Альянсу для Грузії, України та інших країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представлених сьогодні рекомендаціях групи експертів щодо нової стратегічної концепції НАТО до 2020 року.

«Процес приєднання держав, які висловили бажання долучитися до організації, має просуватися вперед у міру того, як кожна з держав відповідатиме вимогам, необхідним для приєднання», - зазначається в документі.

В рекомендаціях також уточнюється, що НАТО є організацією, до якої приєднуються винятково на добровільній основі.