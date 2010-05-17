Експерти НАТО не бачать загроз для Росії у розширенні Альянсу

Брюссель. 17 травня. УНІАН. Експерти з розробки концепції НАТО не бачать загроз для Росії у можливому розширенні Альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції голова групи експертів, колишній держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ.

«Ми не бачимо ніякого чітко визначеного ворога і не вважаємо, що розширення НАТО в рамках статті 10 Договору може загрожувати Росії», - сказала вона.

Держсекретар також додала, що експерти вважають за необхідне залишити відкритими двері Альянсу для можливого приєднання Грузії, України, країн західних Балкан, однак виключно на добровільній основі.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН зазначив, що політика НАТО відносно України залишається незмінною після несхвалення принципового рішення щодо майбутнього членства України в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті в 2008 році.

«Я взяв до уваги заяви українського уряду про намір продовжити співпрацю з НАТО в рамках комісії Україна-НАТО», - сказав генсек Альянсу.