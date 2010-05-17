У Польщі підтоплені автошляхи та залізничні колії

Варшава. 17 травня. УНІАН. У південних районах Польщі внаслідок злив підтоплені автошляхи та залізничні колії.

Як передає кореспондент УНІАН, у кількох містах, серед яких Краків, Бельсько-Бяла, Ополе та Кросно, оголошено протипаводкову готовність.

За даними польських ЗМІ, дощі розмили залізничне полотно, що поєднувало місто Катовіце із південними частинами регіону.

TVN24 повідомляє, що внаслідок паводку вже загинула одна особа.

Синоптики й надалі прогнозують сильні дощі, що може призвести до збільшення підтоплених територій.

З деяких місцевостей на півдні Польщі вже евакуйовують людей.

Як повідомляв УНІАН, підтоплення через зливи у Польщі в червні-липні минулого року завдали збитків на суму понад 250 млн. доларів. Тоді загинула одна людина.

Довідка УНІАН. У липні 1997 року західні та південні регіони Польщі постраждали від повені, яку через масштаби назвали «повінню тисячоліття».

Внаслідок повені у Польщі, Чехії та Німеччині загинуло понад 110 осіб, половина з яких поляки, завдано збитків на суму 4,5 млрд. євро.