Україна ратифікує Конвенцію з усиновлення дітей

Київ. 17 травня. УНІАН. Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про створення робочої групи для підготовки пропозицій про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

Зазначена Конвенція була парафована Україною у квітні 2009 року та потребує виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності для нашої країни.

З набуттям чинності для України вказаної Конвенції в державі будуть запроваджені сучасні європейські правові стандарти у сфері усиновлення, зазначили в Мін’юсті.

Так, Конвенція передбачає порядок обміну даними між державами-учасницями з метою попередньої перевірки інформації стосовно дитини або майбутніх усиновлювачів. Документ передбачає перевірку причин виявленого бажання усиновити дитину, їхнього стану здоров’я і соціального середовища, тощо. Для цього в державах-учасницях Конвенції утворюються національні органи, яким направляються відповідні запити.

Конвенція містить положення, що стосуються доцільності надання усиновленій дитині громадянства тієї держави, громадянами якої є усиновлювачі, заборони обмеження на кількість усиновлених дітей, порядку анулювання усиновлення.

Також положеннями Конвенції допускається запровадження в державі випробувального періоду, який передує усиновленню. Документ визначає принципи стосовно доступу до інформації та розкриття даних про усиновлення, усиновлювачів, батьків дитини тощо.

Зазначена Конвенція була підготовлена Радою Європи на заміну існуючої Конвенції з питань усиновлення 1967 року, яка не набула поширення протягом більш як сорока років з часу її прийняття. Конвенція пропонує державам оновлені принципи усиновлення та механізм співробітництва з метою забезпечення усиновлення з урахуванням найвищих інтересів дитини.

Загалом на сьогоднішній день Україна ратифікувала близько 70 та підписала близько 100 конвенцій Ради Європи.