У Севастополі презентують ініціативу ЄС зі співпраці в Криму

Севастополь. 18 травня. УНІАН. Конференцію з метою презентації програми «Спільна ініціатива Європейського Союзу зі співпраці в Криму» проведе 20 травня в Севастополі Представництво ЄС в Україні в рамках святкування Дня Європи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Севастопольській міській держадміністрації, згідно з даною програмою, Європейський Союз планує інвестувати в Автономну Республіку Крим і місто Севастополь близько 12 млн. євро до кінця 2010 року.

За інформацією міськадміністрації, спільна ініціатива зі співпраці в Криму є проектом Європейського Союзу й ряду країн-членів ЄС, які планують здійснювати співпрацю на різних рівнях. Учасниками Ініціативи є такі країни ЄС, як Естонія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Німеччина, Угорщина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Велика Британія. Європейський Союз у контексті ініціативи сприяє створенню Агентства регіонального розвитку Криму, покращенню соціальної інфраструктури, підвищенню потенціалу Криму як туристичного регіону й посиленню здатності Криму до залучення прямих іноземних інвестицій.

Як очікується, участь у конференціях візьмуть посол, голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ, посли країн-членів Європейського Союзу та інші.