Уряд Італії скорочує видатки бюджету

Брюссель. 26 травня. УНІАН. Уряд Італії у вівторок, 25 травня, схвалив заходи з економії бюджетних коштів на 24 млрд. євро з метою стабілізації бюджету.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusiness” з посиланням на повідомлення італійського уряду.

Економія коштів передбачена на період до 2012 року.

Запропоновані заходи мають на меті зменшити бюджетний дефіцит Італії з 5,3% ВВП в 2009 році до 2,7% ВВП в 2012 році, привівши його у відповідність до вимог ЄС (не більше 3% ВВП – УНІАН). .

Заходами, зокрема, передбачається “замороження” зарплат чиновників на три роки та зменшення зарплат міністрів і інших високопосадовців.

Крім того, заходи передбачають посилення боротьби з уникненням від оподаткування.

Італія схвалила заходи з економії бюджетних коштів після Іспанії, Греції, Португалії та Великобританії.

Італія має один з найбільших у світі рівень національного боргу, який становить 115,8% ВВП. Водночас, оскільки бюджетний дефіцит країни є відносно невисоким, економісти вважають, що Італія має більш сильні позиції, ніж Іспанія та Греція.