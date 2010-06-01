Янукович пропонує добиватися членства в ЄС

Київ. 1 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує визначити пріоритетною засадою зовнішньої політики набуття нашою державою членства у Європейському Союзі.

Про це йдеться у статті 11 проекту Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, який В.ЯНУКОВИЧ сьогодні вніс на розгляд Верховної Ради.

Згідно з положенням законопроекту, серед основних засад зовнішньої політики держави, зокрема, визначено “забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав законопроект “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” і подав його до розгляду парламенту як невідкладний.

Водночас у законопроекті пропонується виключити із законодавства норми, за якими держава інтегрується в євроатлантичний безпековий простір та прагне набуття членства у НАТО.