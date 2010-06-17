ЄС розпочне переговори з Ісландією про членство

Брюссель. 17 червня. УНІАН. ЄС вирішив розпочати переговори з Ісландією про приєднання до ЄС.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

Згідно з повідомленням агентства, рішення про початок переговорів було схваленого сьогодні лідерами країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН)..

Як повідомляв УНІАН, Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу 23 липня після того, як 16 липня новий склад парламенту країни проголосував за те, щоб уряд почав переговори з Європейським Союзом з питання членства.

9 вересня 2009 року Єврокомісія передала Ісландії анкету, необхідну для заповнення з метою набуття членства в ЄС.

Ісландія відповіла на анкету 12 січня.