Європарламент схвалив нову SWIFT-угоду зі США

Брюссель. 8 липня. УНІАН. Європарламент схвалив угоду з США про обмін інформацією щодо банківських трансакцій, так звану SWIFT-угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 484 депутати, проти – 109, утрималися – 12.

Депутати, які чотири місяці тому відхили схожу угоду з США, добилися суттєвих змін в ній. Передусім, згідно з новим документом, в ЄС протягом 12-ти місяців буде створено орган, який провадитиме програму, схожу на американську “Програму відстеження фінансування тероризму”, що зробить у підсумку непотрібним пересилання до США великого комплексу усіх даних щодо банківських трансакцій, а лише даних, які в результаті аналізів, можуть свідчити про фінансування тероризму.

Нова угода передбачає також можливість для організації з координації дій європейської поліції – “Європолу” – блокуваи передачу окремої інформації США. Європол, зокрема, контролюватиме запити Міністерства фінансів США щодо тих чи інших даних на предмет того, наскільки їх отримання виправдано метою боротьби з тероризмом. Крім того, Європол стежитиме за тим, щоб обсяг даних, що передаються США, був би якомога меншим.

Нова угода також передбачає запровадження посади представника ЄС в США для спостереження за тим, щоб отримана інформація про банківські трансакції використовувалася виключно з метою протидії тероризму.

Нова угода набере чинності з 1 серпня цього року терміном на 5 років з можливістю щорічного продовження після цього терміну за згодою сторін.

У другій половині цього року Єврокомісія розпочне роботу над створення Програми відстеження фінансування тероризму, і через 3 роки має оприлюднити доповідь щодо прогресу в її розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Європарламент не підтримав Тимчасову угоду з США про обмін інформацією про фінансовий стан громадян, так звану SWIFT-угоду.

У схваленій резолюції Європарламент запропонував Єврокомісії та Раді ЄС розпочати роботу над підготовкою постійної угоди між ЄС та США про обмін інформацією, яка може становити банківську таємницю про операції та трансакції фізичних осіб.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-ма місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму. Після рішення Європарламенту документ втратив чинність.