ЄС хоче тісніше співпрацювати з Туреччиною в регіоні

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Європейський Союз хоче більш тісної співпраці з Туреччиною в регіоні.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН Брюсселі, це питання обговорюватиметься під час зустрічі з питань політичного діалогу на високому рівні між ЄС та Туреччиною, яка відбудеться в Стамбулі 13 липня.

ЄС на цій зустрічі представлятиме Верховний представник з питань зовнішньої та безпеокової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Туреччина почала останнім часом відігравати більш активною в своїй зовнішній політиці. Ми вітаємо зростаючу важливу роль Туреччини в регіоні. В цьому контексті ми також розглянемо шляхи, як ЄС та Туреччина можуть посилити співпрацю в регіоні”, - цитує слова шефа європейської дипломатії прес-служба.

Зустрічі в рамках проведення Політичного діалогу між ЄС та Туреччиною відбуваються в рамках двостороннього діалогу двічі на рік.