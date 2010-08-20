У Москві розпочався черговий раунд переговорів про СП між ”Нафтогазом” і ”Газпромом”

Київ. 20 серпня. УНІАН. У Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

Згідно з повідомленням, сьогодні в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА.

Сторони висловили задоволення ходом взаємодії ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в рамках довгострокових контрактів на постачання і транзит газу.

«На зустрічі йшлося про розвиток стратегічного партнерства компаній, почато новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива і енергетики України Ю.БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створене на паритетних засадах.

25 червня О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогаз Україна» родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.