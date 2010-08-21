Україна хоче гарантій ”Газпрому” на завантаження ГТС

Київ. 21 серпня. УНІАН. Україна хоче одержати гарантії від ВАТ «Газпром» на завантаженість своєї газотранспортної системи.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства палива й енергетики, про це сказав учора міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО під час робочої зустрічі з головою правління «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, на якій обговорювалося питання стратегічного партнерства двох країн в енергетичній сфері.

«Ми хочемо одержати гарантії від «Газпрому», що будуть достатні обсяги транзиту. Переговори з Росією направлені на те, аби ми не залишилися в стороні від транспортних потоків російського газу», - наголосив міністр.

Раніше Ю.БОЙКО не раз відзначав, що питання завантаження української ГТС є надзвичайно важливим для енергетичної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 серпня, в Москві розпочався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».