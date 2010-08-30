Українці в Берліні пікетуватимуть візит Януковича

Київ. 30 серпня. УНІАН. Українські письменники мають намір пікетувати візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Берліна.

Протестна акція, серед учасників якої заявлені, зокрема, Ірена КАРПА та Сергій ЖАДАН з сім’ями, відбудеться 30 серпня цього року, перед готелем «Адлон», що на вулиці Unter den Linden 77 (біля Бранденбурзьких воріт), в якому планує виголосити промову В.ЯНУКОВИЧ. Час проведення акції - 16:30-17:30.

У переданому УНІАН зверненні до українців, організатори акції, зокрема, зазначають: “Вам всім, мабуть, відомі останні події та політичний курс України. Цей курс, на жаль, не має нічого спільного з демократичним розвитком держави. Те, що відбувається в Україні, нам болить, і тому ми йдемо протестувати. Протестувати мирно, без криків, але чітко показуючи Європі свою позицію щодо недавніх політичних рішень і керунків”.

“Ми не належимо до якоїсь партії, і не відстоюємо чиїсь інтереси, окрім наших інтересів – громадянського суспільства, яке не погоджується з тим, що в нашій країні знову вбивають журналістів по політичним мотивам, що в нашій країні СБУ перетворюється на КГБ совєтського зразка, яке, зокрема, робить візити до ректорів українських університетів та представників громадянського суспільства, і повчає їх, як жити; що в нашій країні зникає свобода зібрань і свобода слова; що Европа до всього того ставиться мовчки байдуже, майже поблажливо”, - відзначають організатори.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, відбудеться офіційний візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Німеччини. За словами посла України у ФРН Наталії ЗАРУДНОЇ, під час візиту буде обговорено питання європейської інтеграції та боротьби з організованою злочинністю. Ще однією темою переговорів, зауважила посол, буде зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.